Тбилиси, 22 июня, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Следственная служба министерства финансов Грузии изъяла безакцизные табачные изделия общей стоимостью 18 тыс. лари ($7,3 тыс.), сообщает 22 июня издание «Новости-Грузия».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969 Стало плохо

По подозрению в хранении и перевозке безакцизных сигарет в крае Самегрело-Земо Сванети были задержаны три человека. Всем грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент «Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Грузии» Паата Байрактар заявил, что на фоне ужесточения табачной политики в 2017 году в Грузию было завезено в 48 раз больше табачных изделий, чем в 2016 году.

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