Берлин, 23 июня, 2018, 07:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пригрозил на 20% поднять таможенные пошлины на немецкие автомобили в качестве штрафа, если ЕС не отменит в срочном порядке таможенные пошлины на продукцию США, пишет Siegel.

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К тому же Дональд Трамп предложил европейцам строить свои автомобили в Америке.

Американский лидер усугубляет торговый спор с ЕС, угрожая санкция в Twitter. Фондовый индекс европейской автомобильной промышленности после сообщения Трампа снизился примерно на один процент.

Напомним, ответные таможенные пошлины ЕС на американскую продукцию вступили в силу в ночь на 22 июня. Это был ответ на 25% увеличения американского таможенного сбора на алюминий и сталь. Как и в случае с предыдущими угрозами,"Трамп сигнализировал желание договориться», — предполагает издание. Тем не менее, Брюссель поставил условие американскому президенту: Трамп должен отказаться на время переговоров от торговых пошлин на сталь и алюминий.