Киев, 22 июня, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что после принятия Верховной Радой закона о национальной безопасности финансовая помощь со стороны США увеличится. Об этом он заявил во время визита в Краматорск. Трансляцию вел телеканал «Прямой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позолоти

"Мы изменяем саму структуру органов национальной безопасности. Мы внедряем гражданский контроль и прозрачность над сектором национальной безопасности и обороны. Мы увеличиваем прозрачность финансирования, а значит доверия к этому сектору. Вместе с тем мы усиливаем управляемость и внедряем новые шаги в условиях военного положения… После принятия этого закона уже в ближайшее время у меня состоится телефонный разговор с министром обороны США. У нас будет увеличение финансовой поддержки обороны нашего государства, улучшение военно-технического сотрудничества и усиление украинской армии и всего сектора безопасности и обороны», — отметил Порошенко.

В свою очередь экономист Всеволод Степанюк назвал принятый закон о нацбезопасности «сырым». По его словам, для реализации реформы системы нацбезопасности и обороны Украине понадобятся дополнительные средства.

«Закон довольно сырой. Там ряд дельных правок не были приняты. Почему они не были приняты, не понятно… Под этот закон должны быть деньги. Если вы проводите какую-то реформу, а под это нет денег, это дискредитация самой реформы. Вопрос в том, есть ли у Украины средства, чтобы воплощать этот закон? Это очень большой вопрос и скорее всего этих средств нет. Это шаг навстречу НАТО. Они требовали этот закон, мы его приняли… Считаю, что законно принят поспешно и не вовремя», — сказал Степанюк 22 июня в эфире канала «Прямой».

Как сообщалось, 19 июня Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд. При этом документ предусматривает, в том числе, выделение помощи Украине. Так, в законопроекте в разделе 1233 «Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности» указано, что «на 2019 финансовый год предусмотрено $200 млн».

Кроме того, в документе содержится положение о необходимости «сохранять прочную поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и в то же время способствовать необходимым институционным реформам в области обороны».