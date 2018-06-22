Москва, 22 июня, 2018, 18:50 — ИА Регнум. В ЦИК «Единой России» состоялось расширенное заседание партийной фракции в Государственной Думе с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок правительства РФ, и замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова. В ходе мероприятия обсуждалась реализация пенсионной реформы, заявленной кабмином РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что следующая неделя для депутатов Госдумы — региональная, в связи с чем, отметил он, необходимо провести её максимально эффективно, с тем чтобы инициировать максимально широкое общественное обсуждение реформы.

«Помимо встреч с депутатами региональных собраний, нужно ежедневно проводить встречи на разных площадках, с нашими первичками, с различными средами, лидерами общественного мнения. Важно обсуждать, выслушивать людей, формулировать содержательные предложения», — заявил он.

Не менее важно обращать внимание, что речь идет о повышении размера пенсий пенсионерам, которых в стране более 46,5 млн человек, подчернкул он. Турчак также отметил, что повышение пенсионного возраста не является целью реформы.

«Цель — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более обеспеченной, более комфортной, достойной. Ради этого мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которой напрямую зависят будущее страны и стабильность нашей пенсионной системы», — считает секретарь генсовета партии.

По словам Турчака, во время обсуждений необходимо придерживаться трех главных направлений.

«Во-первых, решение необходимо реализовывать. Во-вторых, наш ориентир — реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы на годы вперед. В-третьих, люди должны почувствовать, что мы поднимаем и предлагаем правительству варианты содержательных решений», — подчеркнул секретарь генсовета партии.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов указал на необходимость конструктивной аргументации во время обсуждения предложенной правительством РФ пенсионной реформы.

«Нам сейчас крайне важна такая аргументация. Предложения, собранные вами в ходе региональной недели, мы самым внимательным образом проанализируем вместе с руководством фракции и обсудим на заседании совета руководителей фракций, который состоится 28 июня в Москве», — сообщил Неверов.

Он напомнил, что в Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий. Кроме того, вместе с этим документом правительством РФ внесен проект закона о ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения.

«Замечания и предложения, которые депутаты фракции «Единой России» соберут в ходе региональной недели, будут также учтены при рассмотрении этих документов ко второму чтению», — резюмировал глава фракции «Единой России» в Госдуме.