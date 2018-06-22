Ташкент, 22 июня, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Хоким (глава) Ферганской области Шухрат Ганиев работает на уровне председателя колхоза, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам привлечения иностранных инвестиций. Об этом 22 июня сообщает Kun.uz.

Statehistory.ru Колхоз им. Сталина под Ташкентом

«Извините, но он (Ганиев. — Примечание ИА REGNUM ) мне напоминает председателя колхоза. Я не могу проводить реформы с таким человеком», — сказал глава государства.

Мирзиёев добавил, что некоторые главы регионов неверно считают дотации из центра инвестициями. Глава государства связал экономические проблемы с тем, что 30% бюджетных поступлений в регионы были украдены.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня на видеоселекторном совещании с участием президента Узбекистана было подчеркнуто, что власти республики достигли первичной договоренности о реализации 182 проектов с привлечением иностранных инвестиций в размере $17 млрд.