Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Автомобильная корпорация Hyundai из Южной Кореи вложит около 27 млрд рублей в создание завода автомобильных двигателей в Санкт-Петербурге, где уже несколько лет успешно работает автомобильный завод компании.

(сс) Garett Mizunaka Двигатель

В Hyundai запланировали построить в Северной столице завод двигателей еще в 2017 году. Мощность нового завода составит 150 тысяч двигателей в год. Под завод уже зарезервировано 200 гектаров.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает в Петербурге с 2010 года. В настоящее время это предприятие является вторым крупнейшим автозаводом в России после АвтоВАЗа. На предприятии производятся модели Kia Rio, Kia Rio X-Line, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Как пишут 22 июня «Ведомости», петербургский завод двигателей будет выпускать только бензиновые двигатели объемом 1,6 л. Такими моторами оснащаются все четыре модели, выпускаемые на заводе в Петербурге,

«Сейчас двигатели для автомобилей Hyundai объемом 1,6 л завозятся в Россию из Китая. Новый моторный завод станет одним из крупнейших в России», — отмечает источник.