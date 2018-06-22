Воронеж, 22 июня, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Демонстрационный полет легендарного советского штурмовика Ил-2 состоялся в Воронеже 22 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Ил-2 в небе над Воронежем

Самолет, собранный на воронежском авиазаводе в годы Великой Отечественной войны для Советской Армии, 70 лет пролежал на дне озера в Мурманской области. Его подняли и восстановили: 22 июня самолет прилетел в Воронеж и приземлился на территории авиазавода (ВАСО).

Таких летающих Ил-2, сохранившихся в полностью оригинальной сборке, сегодня в мире всего два. Всего же было выпущено 40 тысяч самолетов.

Сегодня же на территории музея «Диорама» состоялась церемония перезахоронения останков бывшего директора Воронежского авиазавода генерал-майора Матвея Шенкмана, возглавлявшего предприятие с 1938 по 1942 год. Именно под его руководством было налажено массовое производство Ил-2.

Погиб Матвей Шенкман в 1942 году в авиакатастрофе. Его останки спустя десятилетия обнаружили свердловские поисковики. Сегодня останки перезахоронили в братской могиле №6, вместе с 29 неизвестными солдатами, найденными историко-патриотическим поисковым объединением «Дон» с 2016 по 2018 год.