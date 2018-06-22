Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 18:18 — ИА Регнум. 22 июня на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 2-го тура группы E в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Бразилии и Коста-Рики. Противостояние завершилось уверенной победой бразильцев со счётом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Болельщики Сборной Бразилии

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Болельщики Сборной Бразилии

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Болельщики Сборной Бразилии

Несмотря на доминирование в течение всего матча со стороны Бразилии, лишь на 90+1-й и 90+8-й минутах смогли отличиться полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо и вингер ПСЖ Неймар Жуниор соответственно — 2:0. В роли ассистентов выступили Габриэл Жезус и Дуглас Коста.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Оскар Дуарте и Дуглас Коста

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Неймар и Сельсо Борхес

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Брайан Руис

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Болельщики Сборной Бразилии

Статистика матча (Бразилия/Коста-Рика)

Удары 20/2

Удары в створ 10/0

Владение69%/31%

Фолы 11/11

Набрав 4 очка, сборная Бразилии поднялась на первую позицию в таблице. Коста-Рика без очков продолжает буксовать на последнем месте.

Составы на матч:

Бразилия: Бекер, Сильва, Марсело, Миранда, Фагнер, Казимиро, Паулиньо, Коутиньо, Неймар, Виллиан, Жезус.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Борхес, Овьедо, Руис, Венегас, Гамбоа, Гусман, Уренья.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Болельщики Сборной Бразилии

Главный арбитр матча: Бьорн Кёйперс.

Предупреждения: Неймар — 81, Коутиньо — 81, Акоста — 84.

Голы: Коутиньо 90+1 — 1:0, Неймар 90+8 — 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Болельщики Сборной Бразилии