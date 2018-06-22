Москва, 22 июня, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В День памяти и скорби проект Игоря Матвиенко #ЖИТЬ представил премьеру — ролик «Пусть это будет не зря», который рассказывает о нападении фашистской Германии на Советский Союз, когда многие отправились защищать Родину прямо со школьной скамьи. Будучи еще школьниками, они героически сражались за наше будущее, отдавали свои жизни, чтобы другие дети жили в мире, отмечают авторы проекта.

Жители Москвы слушают выступление В. Молотова по радио о нападении Германии на Советский Союз. Авторское название «Первый день войны»

Видео создано компанией «ДА-ТИМ Продакшн», режиссёр-постановщик и автор идеи — Олег Голуб, продюсеры — Дмитрий Лунев и Борис Мокроусов. Ролик опубликован на сайте жить. рф, YouTube и в социальных группах проекта, а эфирная премьера состоялась сегодня на «Первом канале».

Основатели проекта #ЖИТЬ уверены, что подобные ролики напоминают людям о важности базовых человеческих ценностей и любви к Родине.

Напомним, сегодня в России — День памяти и скорби. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Акции памяти, приуроченные ко Дню памяти и скорби, проходят сегодня по всей стране и за ее пределами.