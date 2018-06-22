Воронеж, 22 июня, 2018, 18:12 — ИА Регнум. С 2020 года на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО) будет налажен серийный выпуск двух новых типов самолетов — Ил-96−400М и военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом заявил руководитель дивизиона «Ильюшин» ОАК Алексей Рогозин, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ил-96

Особое внимание Рогозин уделил проекту Ил-112В: опытный образец этого новейшего легкого военно-транспортного самолета готовится к выпуску на ВАСО.

«Ил-112 — это самолет совершенно нового типа, способный решать задачи высокого уровня. Мы создаем его как для военного применения, так и для гражданского. При этом самолет будет построен не только для вооруженных сил РФ, но и для экспортных рынков, в том числе для министерств обороны стран партнеров России», — сказал Алексей Рогозин, подчеркнув, что при выпуске Ил-112В импортные компоненты не используются.

Он также подтвердил, что опытный образец Ил-112В совершит первый полет до конца этого года.

Уже в августе-сентябре этого года Воронежский авиазавод получил 5,5 млрд рублей на выпуск новых самолетов: заказ только Минобороны РФ может составить более 100 Ил-112В.