Пхеньян, 23 июня, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Китай и Северная Корея «сверяют часы», вырабатывая слаженный курс в противостоянии США и его сателлитам в регионе. Почему американский президент Дональд Трамп со всей своей незаурядной энергией не может добиться решительной победы в переговорах с КНДР, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Roman Harak Флаги Китая и КНДР

Судя по частым поездкам северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай, а таковых визитов состоялось с начала года уже три, американскому президенту противостоит не «изолированная и раздавленная санкциями», одинокая КНДР, а сплоченный тандем, в котором важную роль играет мнение и воля Пекина. И тут возникает интересная для Китая возможность воздействовать на болезненную для нынешних США тему корейского примирения, а значит, давать асимметричный ответ на торговые и другие происки Вашингтона.

Мало того, в череде развязанных США торговых войн против всего света начала прослеживаться интересная закономерность, заключающаяся в том, что свою лепту в торговое противостояние в самый ненужный для Америки момент начинает вносить и Россия. Учитывая большую заинтересованность России в разрешении конфликта вокруг северокорейской ядерной программы, можно сказать, что ось Москва-Пекин-Пхеньян в условиях дружного взаимодействия наиболее эффективно окажет остужающее воздействие на американское давление.

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