Москва, 23 июня, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Экономическая ситуация, вот что по мнению украинского экс-политика Кучмы, заставит Россию вернуть Украине Крым. Интересно, что в похожую версию будущего верят и японские политики, рассчитывающие заполучить российские Курилы. Как избавить зарубежных мечтателей от их иллюзий, рассказывает автор ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Отсылки к «чувствительности санкций для русского народа», «будущей нестабильности в России из-за чудовищного расслоения на кучку сверхбогатых и основную нищую массу населения» и даже к примеру с развалом Советского Союза показывают, что ожидающие возможности урвать от России «свой» кусок территории рассчитывают просто на масштабный крах политики Кремля. Рассуждения о том, как изменившиеся исторические условия поставят все на требуемое Японии место, приводимые, например профессором Сигэки Хакамада, тоже можно отнести к той же категории доводов.

Но Россия не собирается «вежливо исчезать» в угоду тем или иным выдвигаемым к ней претензиям. И упорство в отстаивании исторически обоснованного положения дел, а, значит, и собственного будущего, не даст ни малейшего шанса ожидающим от нас территориальных уступок ни на Востоке, ни на Западе.

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