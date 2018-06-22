Волгоград, 22 июня, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Матч между сборными Нигерии и Исландии в групповом этапе чемпионата мира начался в 18:00 22 июня на «Волгоград-Арене», передает корреспондент ИА REGNUM. На стадионе собралось около 45 тысяч болельщиков — все билеты проданы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбольный судья

В группе D по итогам первых сыгранных матчей у Исландии одно очко — сборная сыграла вничью 1:1 с Аргентиной. У Нигерии, проигравшей Хорватии, — ноль очков.

Лидер в группе — Хорватия, которая по итогам двух матчей с Нигерией и Аргентиной набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф.

Если Исландии сегодня удастся выиграть у Нигерии, Аргентина потеряет шансы на выход из группы.