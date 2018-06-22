Ташкент, 22 июня, 2018, 17:59 — ИА Регнум. АО «Узтрансгаз» планирует в 2018 году поставить населению 634 686 газовых баллонов, что улучшит газоснабжение населенных пунктов в труднодоступных районах, сообщает 21 июня агентство УзА.

Uztransgaz.uz Доставка газовых баллонов в населенные пункты в труднодоступные районы Узбекистана

Через систему газоснабжения энергетическая компания планирует поставить населению 37,7 млрд кубометров природного газа. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону специалисты «Узтрансгаза» выполнят капитальный ремонт 41 км газопровода и реконструируют еще 108 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня сменился глава АО «Узтрансгаз». Председателем правления акционерного общества назначен бывший глава бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана Шарифжон Турсунов.