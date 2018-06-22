Москва, 22 июня, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что искренне любит Россию после своего знакомства с русской литературой. Об этом южнокорейский лидер заявил сегодня, 22 июня, на встрече в Кремле с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин и Владимир Путин

Мун Чжэ Ин прибыл сегодня в Москву, где в Кремле его принял российский лидер Владимир Путин. Главы государств обсуждали весь спектр двусторонних отношений.

В ходе переговоров Мун Чжэ Ин заявил, что очень ждал своего визита в Москву и его переполняют чувства, так как с Россией он начал знакомиться через русскую литературу.

«Читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь когда-то. Поэтому меня переполняют неоднозначные чувства в Москве», — сказал президент Южной Кореи.

Он также подчеркнул, что считает Россию партнёром и союзником.