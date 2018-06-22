Москва, 22 июня, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Нечистоплотные журналисты получили возможность зарабатывать деньги, тиражируя антироссийские публикации, потому что это стало магистральной линией сегодняшнего Запада, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя обращение британского издания The Telegraph в ФИФА с требованием рассказать его журналистам о допинг-пробах российских футболистов.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

«Идентичность сегодняшнего Запада и российских либералов — это ненависть к нашей стране, — сказал Делягин. — Есть люди, которые начинают смеяться, если им показать палец, а есть те, кто начинает кричать, что Россия плохая. Мы очень хорошо помним, как эти люди оклеветали нас и отняли у нас летнюю Олимпиаду, разрушив жизни наших спортсменов. Потом эти же самые люди признались, что они оклеветали страну. До сих пор представители Запада опровергают публичные показания своих марионеток. Посмотрите, что пишет The Telegraph, — оно пишет о якобы имевших место злоупотреблениях как о доказанном факте. Действуют по принципу Геббельса. Завтра начнут говорить, что мы убили Скрипалей, хотя они живы, или что мы сбили «Боинг», и продемонстрируют оружие, которое у нас давно снято с производства. Если в кране нет воды, значит, выпили русские».

Напомним, что британское издание The Telegraph обратилось в Международную федерацию футбола (ФИФА) и потребовало сообщить ему, сколько допинг-тестов прошли игроки сборной России на чемпионате мира по футболу — 2018.

«Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не можем давать комментарии о допинг-тестах во время соревнований», — ответили им в ФИФА.

В свою очередь, руководитель антидопингового агентства США потребовал, чтобы ФИФА проверила российскую сборную на допинг после ее побед в групповом этапе чемпионата мира.