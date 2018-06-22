Астрахань, 22 июня, 2018, 17:48 — ИА Регнум. В Астрахани 22 июня, в День памяти и скорби, прошла акция «Свеча памяти». Около двухсот человек собрались в Братском саду и ровно в 4:00 зажгли свечи, чтобы почтить погибших в годы Великой Отечественной войны.

Агентство по делам молодёжи Астраханской области Акция «Свеча памяти» прошла 22 июня в Астрахани

Астраханцы возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания. Из зажженных свечей и лампад рядом с мемориалом они сложили слова «Память жива».

В акции приняли участие юнармейцы, волонтёры, активисты общественных организаций, казаки и студенты.

Около 160 тысяч уроженцев Астраханской области ушли на войну, и более 70 тысяч из них не вернулись домой.

В России 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз. Акции памяти, приуроченные ко Дню памяти и скорби, проходят сегодня по всей стране и за ее пределами.