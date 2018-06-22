Симферополь, 22 июня, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой возместить сельхозпроизводителям полуострова 300-миллионные убытки, которые впоследствии могут вырасти до миллиарда рублей из-за сильной засухи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Григорий Мясоедов. Молебен во время засухи. 1880

«В шести регионах полуострова объявлен режим ЧС в связи с засухой. Предварительно потери составляют порядка 300 миллионов рублей, однако данная сумма может достигнуть миллиарда рублей. В этой связи правительство Республики Крым просит правительство РФ проработать вопрос возмещения убытков сельхозпроизводителям», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета из-за сильной засухи в шести районах полуострова была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.