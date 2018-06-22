Симферополь, 22 июня, 2018, 17:43 — ИА Регнум. По оперативным данным, у сельхозпроизводителей Крыма осталось менее трети запасов дизтоплива и половины резервов бензина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«По дизтопливу это чуть меньше трети от потребности — 1087 тонн, по бензину — менее половины — 420 тонн. Тем не менее, мы договорились при поддержке Минсельхоза РФ, что компенсируем нашим производителям все потери. Этот вопрос решён в полном объёме», — заверил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республиканском минсельхозе констатировали, что, помимо засухи, невосполнимый удар по аграрному сектору полуострова может нанести резкий скачок цен на горюче-смазочные материалы.