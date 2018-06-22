Бейрут, 22 июня, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с представителями бизнеса и властями Ливана порекомендовала сначала провести в стране реформы, чтобы стать «более привлекательным» для немецких инвесторов, 22 июня передает агентство Reuters.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

«Во время наших политических переговоров я отметила, что Германия может участвовать в проектах, но Ливан должен провести реформы, чтобы быть более привлекательным для этих инвестиций», — заявила Меркель по итогам переговоров в Бейруте.

Внешний долг Ливана по отношению к ВВП составляет 150%. С 2011 года долги страны неизменно росли из-за наплыва беженцев из Сирии и политического кризиса внутри страны.

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