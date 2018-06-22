Волгоград, 22 июня, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В 18:00 на стадионе «Волгоград-Арена» состоится матч группового этапа между сборными Нигерии и Исландии, сообщает ИА REGNUM.

John Fischer Футбол

По итогам матчей первого круга Исландия, сыграв вничью с Аргентиной, набрала одно очко, Нигерия проиграла Хорватии и пока очков не имеет. От этого матча зависит и судьба сборной Аргентины, у которой пока лишь одно очко.

На данный момент уже известны составы обеих команд. Так, в составе нигерийской сборной на поле выйдут Фрэнсис Узохо (голкипер), Брайан Идову (защитник, российский клуб «Амкар»), Ониние Ндиди (полузащитник, английский клуб «Лестер Сити»), Уильям Эконг (защитник), Леон Балогун (защитник, английский «Брайтон»), Ахмед Муса (нападающий, «Лестер Сити», известный российским болельщикам по игре за ЦСКА), Огенекаро Этебо (нападающий английского «Сток Сити»), Джон Оби Микел (полузащитник), Виктор Мозес («Челси»), Келечи Ихеаначо («Лестер Сити»), Кеннет Омеруо (защитник английского клуба «Челси»).

За Исландию выступают вратарь Ханнес Халльдоурссон (датский «Раннерс»), в защите — Биркир Севарссон, Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Биркир Бьярнасон (полузащита, «Астон Вилла»), Гильфи Сигурдссон («Эвертон»), Альфред Финнбогасон (нападающий, «Аусбург», Германия), Кари Арнасон (защитник, «Абердин», Шотландия), Арон Гуннарссон (полузащита, «Кардиф сити»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Рюрик Гисларсон («Зандхаузен»), Йон Бодварссон («Рединг»).

Отметим, что многие игроки и той и другой сборной хорошо известны российским болельщикам: так, за «Ростов» играют сразу три игрока, вошедшие в состав сборной Исландии. Защитник «Амкара» Брайан Идову и вовсе родился в России, а Ахмед Муса до последнего времени был форвардом московского ЦСКА (сейчас срок, на который английский «Лестер» передавал его российскому клубу, истек).