Киев, 24 июня, 2018, 11:22 — ИА Регнум. На банковских вкладах украинского населения стало меньше денег. Возможно, снижение доходности депозитов и рост инфляции побуждают граждан хранить накопленное как-то иначе, например, в недвижимости (число сделок выросло), инвестициях или валюте, которую в мае активно скупали. Но есть и вторая возможная причина — украинцы деньги проедают, ведь из статистики вкладов можно сделать вывод, что малообеспеченные граждане деньги в банках давно не держат. О происходящем в банковском секторе Украины рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Примечательный законопроект принят в первом чтении Верховной радой: он позволит банкам в одностороннем порядке менять ставку по кредиту уже после заключения договора. Впрочем, такой ли это подарок самим банкам? Ведь если учесть ситуацию с кредитованием, то банки первые должны быть недовольны таким решением: новый закон явно не улучшит ситуацию с ипотекой, которая составляет четверть всех кредитов (еще 73% кредитов выдаются на потребительские нужды и 3% на покупку автомобиля).

«На первый взгляд — адекватный механизм. Но не для нас, а для международных рынков, где ипотека стоит людям по 1,5−3% годовых — ее платят всю жизнь и еще активно перекредитовываются в других банках, если графики выплат хотят поменять. В Украине же совсем другая история: люди сначала получают кредиты на квартиры под 28−30%, а затем банки начинают им что-то поднимать под разными соусами и просто ставят перед фактом. Всё переходит в категорию шантажа — не нравится новая ставка, отдайте нам, что одалживали», — предупреждает о проблемах, которые может принести законопроект, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец в комментарии UBR.ua.

О других событиях читайте в обзоре: Украина: Продавать российские банки не позволим, сворачивайтесь уже!

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