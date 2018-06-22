Берлин, 22 июня, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Федеральный суд Германии отменил приговор в отношении двух мужчин, осуждённых за поджог спортзала в бранденбургском городе Науэн, в котором собирались поселить беженцев, 22 июня сообщает dpa.

Bundeskanzlerin.de Беженцы

Один из обвиняемых, известный неонацист Марк Шнайдер, бывший политик Национал-демократической партии Германии (НДПГ), в областном суде Потсдама, был признан виновным и приговорён к тюремному заключению на девять лет и шесть месяцев.

Однако во время чтения ответчиком объяснительного заявления, мировой судья спросил, «действительно ли он верит в тот бред, который здесь несёт». Последующую апелляционную жалобу областной суд отклонил, как неприемлемую.

В отличие от областного суда, Верховный суд расценил это изречение, как легитимный повод усомнится в непредвзятости судьи и выполнил требования по его отзыву. «Мировой судья своим высказыванием дал понять, что он не только не может, но и не хочет воспринимать объяснение ответчика», так была сформулирована причина отзыва. Из-за несоответствий в оценке отдельных пунктов приговора, необходимо пересмотреть и принять новое решение по этому делу, заключила коллегия судей Верховного суда.

Адвокат защиты Йенс-Михаэль Кнаак заявил, что он попытается вывести своего подзащитного на свободу. Кнаак сказал: «Он находится в СИЗО без правомочного приговора уже около двух с половиной лет». В своем постановлении Верховный суд также отменил приговор сообщника Шнайдера, который был признан виновным в поджоге и других преступлениях и осуждён на семь лет лишения свободы.