Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Вчера мы увидели тоскливую сборную Аргентины в матче с хорватами. Сегодня лицезрели других тоскливых южноамериканцев — бразильцев. Те смогли победить сборную Коста-Рики лишь в добавленное время. Да, четыре года назад костариканцы сотворили на чемпионате мира в Бразилии чудо, выйдя в четвертьфинал. Но с тех пор они не помолодели. Однако и бразильцы сегодня не так чтобы хороши. Уж слишком они были расслаблены в игре со швейцарцами.

Дарья Драй ИА REGNUM Улыбка из Бразилии

Перед матчем я предсказывал две вещи: первая — бразильцы выиграют, однозначно; вторая — им может помешать «человек Божий» — вратарь костариканцев Кейлор Навас. Так и произошло. Но!

Бразильцы были всего в пяти минутах от провала, по примеру сборной Аргентины. Однако в добавленное время слово взял Филиппе Коутиньо. Как сообщало ИА REGNUM, он отличился и в первом матче со швейцарцами. Многоходовочка вышла у Бразилии. Марсело навесил в центр штрафной. Там открылся недавний партнёр Коутиньо по «Ливерпулю» Роберто Фирмино и головой сбросил мяч на Габриэля Жезуса. Тот не пожадничал и оставил мяч Коутиньо: тычок — гол! Радость бразильцев не знает границ! Ну, а добил костариканцев, попрощавшихся с надеждами на выход в плей-офф, Неймар.

Бразилия могла бы выйти вперёд и раньше, но судья отменил назначенный им же пенальти за снос всё того же Неймара. Он посмотрел видеоповтор. Как сообщало ИА REGNUM, во втором матче группы Е в 21:00 в Калининграде встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Равный матч мы посмотрим.

Да, и, определённо, Кейлар Навас был сегодня хорош.