Волгоград, 22 июня, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Исландия — Нигерия. Казалось бы, что в этом матче особенного? Да много чего! Начнём с того, что обе сборные имеют равные шансы на победу. Однако нигерийцы в матче будут уповать на атлетизм и технику, исландцы — на организованность и чёткость. Викинги продемонстрировали свои лучшие качества в матче с аргентинцами, выстроив оборону двумя эшелонами. И это дало результат: как сообщало ИА REGNUM, ничья 1:1.

(сс) RonnyK Исландия

Но вот тут, собственно, появляется другая проблема. В матче с аргентинцами сборная Исландии играла от обороны, уповая на контратаки. С нигерийцами, если исландцы хотят победить, нужно будет атаковать и, возможно, даже играть первым номером. Для викингов это непривычно.

Нигерия совершит ошибку, если бросится в атаку с ятаганами наголо. Но, с другой стороны, если у исландцев уже есть 1 очко в копилке, то у африканцев нет ничего. Проиграй они сегодня — и шансов на выход из группы D не будет. Значит, им придётся атаковать. И вот тут сборная Исландии может явить свои лучшие качества. Викинги сотворили маленькое чудо, выйдя на чемпионате Европы — 2016 в четвертьфинал. Они могут сотворить ещё один фокус на чемпионате мира в России.

На стадионе мы увидим вязкий, осторожный, но очень любопытный футбол, где многое будет зависеть не только от мастерства игроков, но и, в первую очередь, от их хитрости и выдержки. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в группе D сборная Аргентины крупно уступила хорватам 0:3.