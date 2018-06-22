Калуга, 22 июня, 2018, 17:14 — ИА Регнум. В калужском Обнинске 22 июня прошёл традиционный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, — дню начала Великой Отечественной войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска, к Вечному огню пришли ветераны войны, представители городского Собрания, администрации города, общественных организаций, студенты, школьники и военнослужащие.

Admobninsk.ru Вечный огонь.

На митинге выступили глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского собрания Владимир Викулин, заместитель главы администрации Обнинска по социальным вопросам Татьяна Попова, ветеран войны, полковник в отставке Николай Качурин, начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Михаил Воложинский и другие.

«Когда наши солдаты заняли Германию, они оказались великодушными, они не разрушили Германию, не уничтожали немцев. А сейчас у них хватает наглости обвинять Россию в том, что мы кому-то угрожаем! Россия сейчас как никогда сильна, но мы никому не угрожаем. И мы никогда не допустим, чтобы повторилось то, что произошло в июне 1941 года», — заявил Викулин.

По словам Татьяны Поповой, важно дать отпор возрождающемуся фашизму, чтобы не допустить повторения прошлого.

«Враг был силен, но дух советского человека оказался гораздо сильнее. Советский народ, сплотившись в одну семью, встал на защиту великой страны и отстоял её! Тогда, в 1945 году, всем казалось, что фашизм больше никогда не встанет на ноги. Но, к сожалению, сегодня он становится опять актуальным. И очень важно сегодня опять дать отпор фашизму, чтобы не допустить повторения прошлого, чтобы был мир на Земле!» — отметила она.

После минуты молчания участники возложили к Вечному огню венки и цветы.

Напомним, калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых ранее числились пропавшими без вести.