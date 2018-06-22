Вильнюс, 22 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Сокращающаяся численность населения, старения общества, массовая эмиграция — всё это приведёт в Литве к острому демографическому кризису уже через 3−4 года. Об этом говорилось на прошедшем в Литве форуме о демографической ситуации в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 июня.

Francesco Paroni Sterbini Нисходящий тренд

Глава института исследования рынка труда Литовского центра социальных исследований профессор Богуславас Гружевскис сказал, что если сидеть сложа руки через 3−4 года Литва столкнётся с очень серьезными проблемами на рынке труда и в системе соцзащиты, потому что в 2022—2026 годах пенсионного возраста достигнут 210 тыс. жителей, а на рынок труда придут только 100 тыс. молодых работников. Социолог оценил проблему как серьезную, но не безнадежную, требующую решительных и солидарных мер: усилить стимулы жить в Литве (доходы, условия работы, жилье, услуги детям и молодежи, качество и доступность образования, инвестиционная привлекательность страны), эффективнее обеспечивать старость, что окажет положительное влияние на рождаемость и рынок труда. По словам эксперта, на первом этапе (до 2025 года) важнее остановить эмиграцию, а не стимулировать иммиграцию.

Чтобы улучшить демографическую ситуацию и комплексно решить проблему, подготовлена стратегия демографии, миграции и интеграции на 2018−2030 года и план действий, предложения к которому представляло и общество.

По словам первого заместителя канцлера правительства Дейвидаса Матулениса, представившего на форуме вехи стратегии, предусмотрены три главные направления политики: создание благоприятной для семьи среды, управлением миграционными потоками и интеграция пожилых людей в общество.

Больше всего предложений во время цикла общественных консультаций посвящено улучшению семейной политики — самые частые предложения охватывают политику финансирования приобретения жилья для семей, проживающих в крупных городах, обеспечение социального страхования для многодетных семей, применение прогрессивной системы выплат детям. В сфере управления миграционными потоками чаще всего предлагалось предоставить семьям поддержку для начального взноса при покупке жилья в кредит, улучшать экономическую ситуацию путем предоставления достаточных гарантий, более высокой зарплаты и меньшей налоговой ноши, поощрять культурные связи эмигрантов с Литвой. Между тем для улучшения интеграции людей преклонного возраста предлагалось поощрять обучение в течение всей жизни и организовывать курсы обучения для молодежи, которые вели бы люди старшего возраста.

На прошедшем форуме было представлено исследование «Причины миграции литовцев», выполненное учеными Университета Витаутаса Великого и компанией Vilmorus. Целью этого исследования было выяснить причины эмиграции литовцев и их эмоциональное состояние, идентифицировать типы эмигрантов. Выяснилось, что решение литовцев уехать из страны обусловлено комплексом причин. Каждая их групп, отличающаяся разными особенностями, соответственно подчеркивала разные причины эмиграции. Отмечается, что большая часть эмигрантов все еще находится в сфере влияния Литвы. Между тем экономические причины — это только одна из составляющих сложного комплекса, в котором плохое социально-психологическое состояние людей усиливает желание эмигрировать.