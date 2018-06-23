Пекин, 23 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Россия и Китай могут задать стратегическое направление развития атомной энергетики для всей планеты. Именно так можно оценить итоги июньской встречи в Пекине президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Конечно, лидеры двух государств касались в своем разговоре широкого круга тем, но сотрудничеству в энергетической сфере также было посвящено отдельное внимание. Что же сулит это сотрудничество, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Уйти от угольной энергетики там, где это целесообразно, вот какую задачу ставит правительство Китая перед своими энергетиками. Это означает необходимость для Китая развивать газовый и атомный сектора энергогенерации. И в той, и в другой области участие России трудно переоценить, а, судя по подписанным договоренностям, Росатому удалось значительно обойти своих конкурентов. Ведь с китайскими атомщиками сотрудничают также компании из США и Франции.

Какие же российско-китайские проекты в области атомной энергетики позволяют твердо надеяться на масштабное взаимодействие России и Китая и теперь, и в обозримом будущем?

Читайте подробности: Росатом расширяет сотрудничество с Китаем

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