Варшава, 23 июня, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Образ России, как он видится польским СМИ теперь, когда контакты между двумя странами пополнились впечатлениями от чемпионата. Почему такой позитивный момент, когда можно было бы дружески пожать друг другу руки, выбран для припоминания Варшавой старых обид, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный праздник

Несмотря на восстания и долгие неурядицы, Польша, находясь в составе Российской империи внесла большой вклад в укрепление общего тогда государства. Польские ученые и политические деятели, инженеры и простые рабочие помогали своим русским коллегам развивать гигантскую страну. Но нынешний курс польского политического руководства на борьбу с собственной историей, да еще с таким авангардом, как правящая партия «Право и Справедливость» дает мало возможностей для проявления дружеских чувств между Польшей и Россией.

Беда усугубляется еще и тем, что встречная критика польской политики в российских СМИ зачастую просто повторяет безответственные левацкие наскоки европейских глобалистов. Возможно, России следует проявить больше понимания к той борьбе, которую ведет польская элита за общие морально-этические ценности, основанные на христианстве?

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