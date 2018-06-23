Трущобы и гетто — зоны, опасные для человека. Почему их так много на Западе
Москва, 23 июня, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Проблемы, касающиеся жилья и, шире, всей организации жизни людей в городской среде различаются в России и на Западе. Почему проблема гетто и трущоб иногда принимает масштаб настоящего бедствия, а в других местах ее удается избежать, рассказывает автор ИА REGNUM Николай Чеканов.
Сравнивая условия жизни обитателей постсоветского пространства с таковыми же для Европы и США, нельзя не удивиться одному, казалось бы, очевидному факту. Процессы появления трущоб и криминогенных районов, ставшие настоящим бичом для многих городов Запада, в странах, образовавшихся на месте бывшего СССР идут значительно медленнее, а в России и вовсе трудно назвать район, который криминализация поглотила бы полностью и куда нет больше доступа полиции и чиновникам, что не является таким уж из ряда вон выходящим случаем в тех же США.
Даже в самые тяжелые периоды, подобные «лихим 90-м» эта беда не подкашивала российские города. Можно ли определить будущее благополучие или неблагополучие городского района по архитектурным признакам? Как сказывается культура и происхождение обитателей на возможное будущее той или иной постройки или даже целых районов?
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