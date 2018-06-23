Москва, 23 июня, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Проблемы, касающиеся жилья и, шире, всей организации жизни людей в городской среде различаются в России и на Западе. Почему проблема гетто и трущоб иногда принимает масштаб настоящего бедствия, а в других местах ее удается избежать, рассказывает автор ИА REGNUM Николай Чеканов.

Цитата из д/ф «The Pruitt-Igoe Myth», 2011 Общий вид на Пруитт-Айгоу. Светлое пятно на теле Сент-Луиса – в прямом и переносном смысле.

Сравнивая условия жизни обитателей постсоветского пространства с таковыми же для Европы и США, нельзя не удивиться одному, казалось бы, очевидному факту. Процессы появления трущоб и криминогенных районов, ставшие настоящим бичом для многих городов Запада, в странах, образовавшихся на месте бывшего СССР идут значительно медленнее, а в России и вовсе трудно назвать район, который криминализация поглотила бы полностью и куда нет больше доступа полиции и чиновникам, что не является таким уж из ряда вон выходящим случаем в тех же США.

Даже в самые тяжелые периоды, подобные «лихим 90-м» эта беда не подкашивала российские города. Можно ли определить будущее благополучие или неблагополучие городского района по архитектурным признакам? Как сказывается культура и происхождение обитателей на возможное будущее той или иной постройки или даже целых районов?

Читайте статью Социальное жильё развитого Капитализма — мегатонны проблем и другие публикации Николая Чеканова, посвященные проблемам архитектуры, градостроительства и проблем населения больших и малых городов.