Бишкек, 22 июня, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями имеет оперативную информацию о том, что в период с 2015 по 2017 годы в Киргизии были проведены сомнительные финансовые операции на общую сумму в 562 млрд сомов (525,2 млрд рублей). Об этом в ходе парламентского заседания сегодня, 22 июня, сообщил председатель финразведки Айбек Кадыралиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

По словам главы ведомства, эти деньги переводились в Киргизию и выводились из страны преимущественно через основных торговых партнеров республики — Китай, Россию и Казахстан.

В частности, отмечаетКадыралиев, в 2015 году зафиксирован отток 100 млрд сомов (93,4 млрд рублей) подозрительных финансовых средств и приток 51 млрд сомов (47,6 млрд рублей), в 2016 году — отток 86 млрд сомов (80,3 млрд рублей) и приток 57 млрд сомов (53,3 млрд рублей), а в 2017 году — отток 177 млрд сомов (165,4 млрд рублей) и приток 91 млрд сомов (85 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня 2018 года руководитель службы финансовой разведки Киргизии Айбек Кадыралиев на заседании профильного парламентского комитета заявил о том, что многие киргизстанские коррупционеры предпочитают выводить свои незаконные доходы в Великобританию.

Отметим, что британские правоохранительные и судебные органы отказываются арестовывать и экстрадировать обосновавшегося в Лондоне Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в апреле 2010 года.

У себя на родине Максим Бакиев неоднократно заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за покушение на убийство, коррупцию, финансовые махинации и другие преступления.