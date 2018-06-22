Ростов-на-Дону, 22 июня, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону открыт первый на юге России центр ядерной медицины, специалисты которого будут проводить раннюю диагностику онкозаболеваний. В церемонии открытия принял участие председатель правления Роснано Анатолий Чубайс. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе губернатора 22 июня.

Donland.ru В центре ядерной медицины

Этот центр стал 11-м учреждением с уникальным методом онкодиагностики, работающим в России. По данным «КоммерсантЪ-Юг», объём вложений в проект составил 200 млн рублей.

Планируется, что специалисты центра будут проводить 5 тыс. специальных исследований в год. Ожидается, что большая часть исследований будет предоставляться жителям Ростовской области бесплатно — за счёт обязательного медицинского страхования.

«Своевременная сверхточная диагностика позволяет на ранних стадиях обнаружить заболевание и вовремя приступить к лечению. Как известно, до 90% онкобольных излечимы, если лечение было начато уже на первой стадии болезни. Мы понимаем, что здесь можно выйти в год на 5−6 тыс. пациентов, проходящих через центр», — отметил Чубайс.

По его словам, до 2025 года в России начнут работу ещё 20 центров ядерной медицины.