Нью-Йорк, США, 22 июня, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Американский фондовый рынок начал день с роста — все основные индексы, в том числе промышленный Dow Jones, выходят из многодневного падения, 22 июня передает агентство Reuters.

Sean O'Neill Выход из пике

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 65,27 пунктов (0,27%), до 24 526,97 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 11,03 пунктов (0,4%), до 2760,79 пунктов. Индекс Nasdaq вырос на 26,74 пунктов (0,35%), до 7739,69 пунктов.

Рост индексов вызван ростом акций банковского сектора после ежегодного «стресс-теста» ФРС. Решение ОПЕК+ о некритическом увеличении нефтедобычи и рост цен на нефть пока не сказались на рынке.

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