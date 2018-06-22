Вильнюс, 22 июня, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В 2017 году в Литве уровень цен на товары и услуги составлял 65% среднего показателя ЕС — это пятый самый низкий показатель среди 28 стран ЕС, показала статистика ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 июня. При этом средняя зарплата в Литве составляет около 60% среднего показателя ЕС.

(сс) Christian Dubovan Деньги в руках

В Литве уровень потребительских цен за год поднялся на 2%. Самая дорогая категория товаров в Литве — одежда. Ее стоимость даже на 5% превышает средний показатель ЕС.

Самый дешевый сегмент — рестораны и гостиницы, стоимость услуг которых составляют 69% среднего показателя ЕС.

Цены на продукты питания и напитки в Литве достигают 82% среднего показателя ЕС.

Больше всего к среднему показателю ЕС за год приблизились цены на алкоголь и табак. В 2016 году их стоимость составляла 73% среднего показателя ЕС, в 2017 году — 80%.

Самая дорогая страна ЕС — Дания. Здесь цены в 2017 году в среднем были на 140% больше, чем средний показатель ЕС.

Самые дешевые потребительские товары и услуги — в Болгарии, здесь уровень цен составляет всего 48% среднего показателя ЕС.