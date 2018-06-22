Грозный, 22 июня, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В связи с назначением Владимиром Путиным на должность своего советника главы правительства Чечни Абубакара Эдельгериева, исполнение обязанностей премьер-министра возложено на первого вице-премьера Ибрагима Закриева. Об этом 22 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, новый руководитель правительства Чечни будет назначен уже 25 июня.

«Имя нового руководителя правительства ЧР станет известно в ближайший понедельник», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня президент РФ подписал указ о назначении главы правительства Чеченской Республики Абубакара Эдельгериева своим советником. На прежней должности он проработал шесть лет. Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за «исключительно высокое доверие, оказанное всей команде Ахмата-Хаджи Кадырова».