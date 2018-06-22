Углич, Ярославская область, 22 июня, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Постановлением территориального управления Федеральной антимонопольной службы глава Углича Светлана Ставицкая привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Межрайонная Угличская прокуратура проверила администрацию городского поселения Углич и нашла нарушения, выразившиеся в несвоевременной оплате обязательств по муниципальным контрактам.

По результатам проверки в отношении главы Углича возбуждено дело об административном правонарушении и внесено представление об устранении нарушений.

После этого задолженность в размер 1,5 миллиона рублей была тут же погашена, но постановлением территориального управления Федеральной антимонопольной службы глава привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 30 000 рублей.