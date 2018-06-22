Астана, 22 июня, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Некоторые польские компании приступили к выращиванию саженцев яблонь на территории Казахстана, сообщает 22 июня агентство «Казинформ» со ссылкой на посла республики в Польше Маргулана Баймухана.

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Яблоки

По его словам, появление польских яблок в Казахстане связано с потребностями рынка. Посол отметил, что в республике стремятся не нарастить экспорт яблок, а обеспечить их выращивание на территории Казахстана.

Польские специалисты отмечают, что для выращивания яблок подходят Алма-Атинская Жамбылская (Джамбульская) и Южно-Казахстанская области.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Астане состоялось заседание казахстанско-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ранее, 19 июня, в Казахстане состоялся бизнес-форум и открылось представительство польского агентства по инвестициям и торговле.