Зря боялись: после саммита ОПЕК+ нефть начала рост
Лондон, 22 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть начали уверенный рост после объявления решения стран ОПЕК+ — на торгах в Лондоне баррель Brent вырос на $2,19 (3%) до $75,24, стоимость барреля WTI составляет $67,34, 22 июня передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 июня на саммите ОПЕК+ в Вене страны-производители нефти согласились повысить квоты на нефтедобычу.
Однако повышение оказалось не таким крупным, как «боялись» трейдеры с конца мая — на 1 млн баррелей в сутки, или примерно 1% мировой нефтедобычи.
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