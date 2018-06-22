Россия рассекретила помощников боевиков в Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Приоритетный партнёр: Путин встретился с президентом Южной Кореи;
- «Рука» Европы: чьё оборудование использовали боевики в Сирии;
- Массовые сокращения: Airbus закроет производства в Британии;
- Диалог начался: Киев обсуждает с Венгрией закон об образовании;
- Отставки и назначения: президент России произвёл ряд назначений в Кремле.
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