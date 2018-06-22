Тбилиси, 22 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Грузии Илия Второй выступает против декриминализации марихуаны и считает, что отмена административной ответственности в отношении лиц, владеющих небольшим (до 70 граммов) количеством этого наркотика, фактически означает его легализацию.

ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888 Патриарх Илия II

Этот вопрос в числе других был рассмотрен на заседании Синода ГПЦ, которое проходило 21 июня. Протокол заседания был опубликован на официальном сайте патриархии сегодня.

«Как известно, в Конституционном суде рассматривается иск об отмене административного взыскания за владение до 70 граммов марихуаны (конопли). Это фактически означает легализацию наркотика и логически ставит вопрос поиска легальных путей его добычи, и все это создаст легальную почву для культивации марихуаны в Грузии, что абсолютно неприемлемо», — передает протокол заседания слова патриарха.

При этом подчеркивается, что церковь никогда не призывала применять к больным наркоманией лицам заключение под стражу, но считает, что то решение, которое Конституционный суд уже вынес в отношении декриминализации марихуаны, содержит большую угрозу и дает толчок широкому распространению и потреблению этого наркотика.

По оценке патриарха, разрешение на выращивание и изготовление марихуаны фактически означает легализацию наркоторговли, что принесет стране тяжелейшие последствия.

Напомним, что несколько месяцев назад Конституционный суд Грузии удовлетворил иск представителей движения «Гирчи» (ранее отпочковавшегося от «Единого национального движения» политического субъекта) и обязал парламент внести в действующее законодательство изменения, предусматривающие декриминализацию потребления легких наркотиков, в частности, марихуаны.