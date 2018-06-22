Екатеринбург, 22 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Принцесса из Японии Хисако Такамадо приехала в Екатеринбург. Она посетит матч между сборными своей страны и Сенегала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Khalid Yaqub Хисако Такамадо

Игра пройдёт вечером 24 июня. На стадионе «Екатеринбург Арена» ожидают порядка 33 тыс. человек.

Важную гостью в аэропорту «Кольцово» встретил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает его пресс-служба. Он выразил надежду на то, что Средний Урал оставит у принцессы самые добрые впечатления.

Отметим, Хисако Такамадо приехала в Российскую Федерацию специально ради ЧМ-2018. При этом добавим, что за последние 102 года этот визит члена императорской семьи Японии в нашу страну первый. Последний раз подобный визит был в 1916 году.

В ожидании большой игры на Урал съезжаются и болельщики из Сенегала и из Японии. А болельщики из Перу и из Франции покидают Екатеринбург.