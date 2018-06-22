Калуга, 22 июня, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В Калуге 22 июня на площади Победы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, руководители города, ветераны и труженики тыла, учащиеся калужских школ почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Возложение цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата

В церемонии также принял участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Сегодня «День памяти и скорби», в четыре часа утра ветераны и жители нашего города приняли участие в акции «Свеча памяти», — сказал Александр Иванов. — Сегодня мы возлагаем цветы к Вечному огню и отдаём дань памяти тем, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины. Мой отец — участник Великой Отечественной войны, он рассказывал мне о том, как началась эта ужасная война и сегодня наш долг — сделать всё необходимое для сохранения нашего хрупкого мира. Мы неустанно повторяем простые и понятные слова «Пусть всегда будет мирное небо над головой!»