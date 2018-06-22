Калуга, 22 июня, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Калуге заявляют о проблемах с новыми лифтами, которые устанавливают по программе замены лифтового оборудования в многоквартирных домах. Об этом 22 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин.

Onf.ru В лифте общественники безуспешно пытались связаться с диспетчером.

По его словам, вопросами качества организации работ по замене лифтового оборудования общественники занялись после обращения жителей домов по улице Суворова в Калуге, заявивших, что качество новых лифтов оставляет желать лучшего: они часто застревают и встречаются перекосы дверей.

Активисты выяснили, что в лифтах сконструированы четыре отверстия под установку вытяжных кулеров, однако в наличии имеется только один, что может привести к нерасчетному поступлению кислорода в кабину. Во многих случаях в местах крепления обшивки отсутствуют соединительные элементы, что может привести к преждевременной порче облицовочного материала.

Ещё один недостаток, который выявили общественники — низкое качество связи при вызове в лифте оператора аварийной службы. В этом активисты ОНФ убедились лично, безуспешно пытаясь связаться с оператором. К тому же не функционировал световой индикатор вызова.

Также в поле зрения общественников попало то обстоятельство, что заводские номера на установленных лифтах не совпадают с заводскими номерами, указанными в паспортах на оборудовании. Ранее по данному факту жители уже обращались в органы прокуратуры.

Правоохранители установили факт отсутствия сведений о заводском номере лифтов и годе их изготовления. В целях устранения указанных нарушений в адрес подрядной организации еще в июле 2017 году было внесено прокурорское представление. Однако на сегодняшний день документация так и не приведена в соответствие с реальным оборудованием. В дальнейшем это обстоятельство может послужить причиной отказа жителям в гарантийном ремонте лифтов.

«Любопытно и то, что новые лифты, по словам граждан, заметно меньше в размерах, чем прежние, — в высоту и в глубину. Как сообщили жители, если раньше в лифте свободно помещалась мама с коляской, то теперь помещается либо одна мама, либо одна коляска. Другой гражданин рассказал, что если раньше он свободно помещался в лифте со своим спортивным инвентарем, то теперь с тем же инвентарем войти уже не представляется возможным. С уменьшением полезной площади лифта очевидно уменьшился и уровень комфорта проживания в доме. Будем разбираться, что привело к этому: либо условия, прописанные в аукционе, позволили подрядчикам уменьшить размер лифтов, либо это была крайне неуместная инициатива со стороны самих подрядчиков. В любом случае повторение подобных фактов в дальнейшем необходимо исключить», — считает Денис Шаулин.

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, с 2015 по 2017 годы в регионе по программе капремонта было заменено 424 лифта в 147 многоквартирных домах. Ежегодные темпы обновления парка лифтов наращивались: в 2015 году заменили 122 лифта в 47 домах, в 2016 году 133 лифта в 47 домах и в 2017 году 169 лифтов в 53 домах.

В 2018 году планируется провести замену 382 лифтов в 122 многоквартирных домах. Это 90% от суммарного количества лифтов, ранее обновленных в Калужской области. В частности, 200 новых лифтов будут установлены в Калуге, 45 лифтов — в Обнинске, 19 в городе Кременки Жуковского района и 2 лифта — в городе Сухиничи. Региональное министерство строительства и ЖКХ и Фонд капремонта Калужской области планируют до 2020 года заменить в многоквартирных домах лифты, отслужившие свой срок.