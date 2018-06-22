Москва, 22 июня, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Вопрос повышения пенсионного возраста активно обсуждается, и общественное мнение вырабатывается, и мнение законодателей. Все ещё во многом находятся только впереди пути. Предложения, которые сделаны сейчас, еще будут отшлифовываться. В целом, если взять на чашу весов вопрос того, что выход на пенсию сейчас с низким уровнем пенсии раньше или выход на пенсию позже, но с достойной пенсией, то, наверное, надо выбрать в пользу второго варианта, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес.

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По его мнению, есть две из основных причин для повышения пенсионного возраста. Первая — многие люди на пенсии работают, не стремятся уходить. Если власти дадут расчет, что в будущем пенсия будет выше, чем сейчас, то люди с этим согласятся.

Вторая — решения по установлению пенсионного возраста, которые принимались в середине XX века, они устарели. Сегодня другое качество жизни в России, в стране повысилась продолжительность жизни, и во всем мире эти реформы уже произведены. За рубежом люди уходят тогда, когда это действительно необходимо и получают при этом достойную пенсию.

«Оставлять пенсионный возраст неизменным — это неправильно, эту ситуацию надо реформировать, но при этом очень важно, чтобы люди понимали, для чего и ради чего это делается. Если человек будет понимать, что при выходе на пенсию в 65 лет (для мужчин), он будет получать более высокую пенсию и более качественную жизнь, чем в 60 лет, то люди с этим согласятся», — высказал свое мнение Дайхес.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»