Москва, 22 июня, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Александр Домогаров, сыгравший в «Гардемаринах 3» Павла Горина, снимется в продолжении фильма, над созданием которого вновь будет работать режиссёр Светлана Дружинина, об этом 22 июня сообщил портал «Культуромания».

Цитата из т/с «Моя вторая половинка». Реж. Теймураз Эсадзе. 2011. Россия Александр Домогаров

Актёр, отвечая журналистам на соответствующий вопрос, подтвердил эту информацию и сказал, что он готов поддержать проект. При этом Домогаров предположил, что главные роли в фильме с большой долей вероятности исполнят молодые актёры.

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Ранее стало известно, что производство картины поддержит Минкульт. Предполагается, что на него будет потрачено около 330 млн рублей.