Ташкент, 22 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. В Ташкенте районные власти уходят от ответа на вопрос о появлении незаконных мусорных свалок, передает 22 июня телеканал «Узбекистан 24».

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Залежи мусора

В Алмазарском районе Ташкента на площади в шесть гектаров устроена незаконная мусорная свалка. Мусор свозится с территории районного отдела благоустройства, начальник которого не выходит на связь с сотрудниками телеканала.

Ответственные районные власти обещали исправить ситуацию, но работники продолжают свозить отходы на свалку. Часть мусора попадает в канал на территории района.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из актуальных проблем Ташкента является незаконная вырубка деревьев. Для решения этой проблемы в начале июня Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды запустил реестр разрешений на вырубку деревьев.

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