Калининград, 22 июня, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Крупная партия моркови — порядка 100 тонн, выращенная в Калининградской области, направлена на реализацию в Приволжье. В торговые сети Ижевска овощи поставил сельскохозяйственный кооператив «Наш продукт».

(сс) voltamax Морковь

«По сути дела это феноменальный успех, — заявила журналистам региональный министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. — В Калининградской области промышленного производства моркови и свёклы не было за весь постсоветский период. Теперь мы не только выращиваем эти культуры, но и помимо местных сетей начинам поставку овощей за пределы региона».

Кооператив имеет овощехранилище как склад длительного хранения, что позволяет сохранить овощи в свежем виде с момента сбора урожая до полной реализации. Также есть склад оборотного хранения, где имеется оборудование для подготовки продукции к дальнейшей реализации: чистка, мойка, фасовка, калибровка, упаковка.

«Оборудование приобретено при грантовой поддержке. В 2016 году кооператив стал одним из первых получателей гранта на развитие материально-технической базы в рамках развития сельхозкооперации в размере свыше 25 миллионов рублей», — уточнили в министерстве.

По словам председателя кооператива Ирины Мелкозеровой, поставкам овощей за пределы региона предшествовало полной обеспечение «нашей морковью населения области».

«Мы работаем со всеми сетями региона, бюджетными организациями, это говорит о том, что покупатели знают нашу продукцию», — сказала Мелкозерова.

В министерстве также отметили, что в 2018 году 1,6 тыс. тонн семенного картофеля было поставлено в Воронежскую область.