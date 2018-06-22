Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Первый тайм матча Бразилия — Коста-Рика на стадионе «Санкт-Петербург» 22 июня завершился без взятия ворот, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Впрочем, под конец первой половины игры бразильцы выглядели поактивнее, перехватили инициативу и набрасывали у штрафной костариканцев.

Кейлар Навас неоднократно вступал в игру, в то время как его коллега Алисон мог пока отдыхать. Тем не менее, по-настоящему прорывных атак даже бразильцы пока не показывают.

На трибунах зато преимущество Бразилии намного более очевидно: желтых футболок заметно больше, нежели красных, но и последние просто так не сдаются.

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