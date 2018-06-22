Бразилия и Коста-Рика отложили решение вопроса на второй тайм
Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Первый тайм матча Бразилия — Коста-Рика на стадионе «Санкт-Петербург» 22 июня завершился без взятия ворот, передает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Драй ИА REGNUM
Бразильский болельщик
Впрочем, под конец первой половины игры бразильцы выглядели поактивнее, перехватили инициативу и набрасывали у штрафной костариканцев.
Кейлар Навас неоднократно вступал в игру, в то время как его коллега Алисон мог пока отдыхать. Тем не менее, по-настоящему прорывных атак даже бразильцы пока не показывают.
На трибунах зато преимущество Бразилии намного более очевидно: желтых футболок заметно больше, нежели красных, но и последние просто так не сдаются.
Дарья Драй ИА REGNUM
Дружба стран
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики из Бразилии
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики из Коста-Рики