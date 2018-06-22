Пекин, 22 июня, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В результате нападения неизвестного, вооружённого ножом, в китайском городе Сиань были ранены минимум восемь человек. Об этом сообщает 22 июня телеканал CGTN.

Nversia.ru Нож

«По меньшей мере восемь человек были ранены в результате нападения с ножом в городе Сиань на северо-западе Китая. Раненых направили в близлежащую больницу», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/CGTNOfficial/status/1010102223815172096

В настоящее время правоохранители заняты выяснением обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня во французском городе Сен-сюр-мер неизвестная женщина с ножом напала на людей. По последним данным, в результате инцидента пострадали 2 человека.

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