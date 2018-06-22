Мадрид, 22 июня, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте команды.

Carlos Delgado; CC-BY-SA Хуанфран

Отмечается, что соглашение с 33-летним игроком продлено на один год — до лета 2019 года.

Напомним, Хуанфран играет в составе «Атлетико» с 2011 года. За это время он провёл за команду 325 матчей. В составе клуба он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании и два раза выиграл Лигу Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты сборной Франции Антуан Гризманн и Лукас Эрнандес продлили контракт с «Атлетико». Кроме того, в мадридский клуб из «Монако» перешёл французский хавбек Тома Лемар.

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